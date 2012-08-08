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Üniversiteye giriş sistemi değişecek

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda, üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılması kararı alındı

08 Ağustos 2012 15:24

Yılda iki kez toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun dünkü toplantısında, üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılması kararı alındı.

Toplantının sonuçlarıyla ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün açıklama yaptı.

Ergün, kurulda üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılması kararının alındığını, yeni üniversiteye giriş sisteminin sadece bilgiyi ölçmeye değil öğrencilerin temel yetkinliklerinin ölçülmesine ağırlık vereceğini belirterek, sistemin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Kurul'un, Ergün tarafından açıkladığı kararları şöyle:

Eğitim sistemi ciddi şekilde revize edilecek. Yeni sistem sadece bilgiyi ölçmeye değil öğrencilerin temel yetkinliklerinin ölçülmesine ağırlık verecek, sistem 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Dil eğitiminin yapısı değişecek ve alternatif dil eğitimi modelleri tasarlanacak.

Bin kişiye düşen araştırmacı sayısı ABD'de 5, Kore'de 5,4, Almanya'da 4 iken Türkiye'de 1 ve bu sayı artırılacak.

Eylül ayı sonunda Türkiye'deki üniversiteler girişimcilik ve yenilikçilik endeksine göre sıralanacak.

Bilim merkezlerinin kurulmasına 1 milyar lira bütçe ayrıldı ve bu merkezlerin 81 ilde kurulması planladı. (ntvmsnbc)

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