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Üniversiteye 'gerginlik' tatili

yaşanan Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yaşanan gerginliğin ardından erğitime bugün ve yarın ara verildi

21 Mart 2013 09:29

'Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü'' yazılı pankartın açılması sonucu dün arbede yaşanan Ankara Üniversitesi'nde, tarih–coğrafya fakültesi ile Cebeci ve Tandoğan yerleşkelerinde eğitime 2 gün ara verildi.

Ankara Üniversitesi, dil ve tarih–coğrafya fakültesi ile Cebeci ve Tandoğan yerleşkelerinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Dün öğle saatlerinde üniversitenin Cebeci Kampüsü'nde gerginlik yaşanmıştı.

Bir grup öğrenci, üzerinde ''Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü'' yazılı pankart astı. Güvenlik görevlilerinin pankartı kaldırmak istemesi üzerine arbede çıktı.

Olayın ardından bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin biber gazı ve tazyikli su ile yaptığı müdahaleye öğrenciler taşlarla yanıt verdi.

Polis ile öğrenciler arasındaki arbede kampüsün etrafında da sürdü. Gazdan etkilenen pek çok öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

Öğrenci camdan atladı

 

Bu arada, olaylara karışan öğrenciler kapıları kitleyerek diğer öğrencilerin sınıflardan çıkmasına izin vermedi. Bunun üzerine öğrenciler camlardan atlayarak okul dışına çıkabildi.

 

Sınavlar iptal edildi

 

Olayların büyümesi üzerine üniversite yönetimi, sınavları iptal ettiğini duyurdu.

Akşam saaatlerinde üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda ise dil ve tarih–coğrafya fakültesi ile Cebeci ve Tandoğan yerleşkelerinde eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde de eğitime 2 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

 

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