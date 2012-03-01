Üniversiteye geçişte okul puanı yerine kişisel başarı esas alınacak

T24 - 12 yıl kesintili zorunlu eğitim yani eğitimde 4+4+4 formülüne ilişkin yasa teklifinin alt komisyonda görüşmeleri tamamlandı. Teklifle sadece ilköğretim ve ortaöğretime ilişkin düzenlemeler yapılmadı, yükseköğretime geçişe ilişkin de bir dizi değişiklik getirildi. Getirilen en önemli değişiklik ise üniversiteye giriş sınavı için yapılan puan hesaplaması ile ilgili oldu. İşte ayrıntılar...

Ancak bu yeni karar 2012'de yapılacak sınavda uygulanmayacak. Çünkü o sınavın kılavuzu ÖSYM tarafından aylar önce yayınlandı. Bu yüzden düzenleme 2013 yılından itibaren geçerli olacak.

Üniversiteye girişte uygulanan puan hesaplamasında daha önce öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı da esas alınıyordu...

Yani hem okulda kendi başarıları, hem de okullarının ortalama başarı durumu sınavlarını etkiliyordu. İşte bu uygulama kaldırıldı...

Fen ve Anadolu liseleri dezevantajlı mı olacak?

Ancak puanlamada yapılan bu değişiklik, eğitim çevrelerince eleştiriliyor. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi okullarda okuyan öğrencilerin dezavantajlı duruma geçeceği kaygısıyla.

Bu kaygının gerekçesi, iyi öğrencilerin toplandığı okullarda öğrencilerin ders notunu yükseltmesinin daha zor olması...

Eğitim çevreleri, geçmişte de ağırlıklı ortaöğretim başarı puanın uygulanmadığı dönemleri hatırlatıyor; o dönemlerde öğrencilerin, sınav puanlarına olumsuz yansımasın diye lise son sınıfta Fen lisesinden, Anadolu lisesinden düz liseye yatay geçiş yapmaya çalıştığını anımsatıyorlar.

Düz liseye geçiş yine başlar mı?

İşte kaygı, o dönemlere tekrar dönülmesi, okul başarısı yüksek olduğu için kişisel başarının geride kaldığı okullardan, Fen liselerinden, Anadolu liselerinden, düz liselere lise son sınıfta yatay geçiş taleplerinin yeniden başlaması.

Ama öğrencinin okulda gösterdiği kişisel başarının sınava etkisinde de değişikliğe gidildi.

Üniversite adaylarının okulda gösterdiği başarı, sınavına en az 30, en fazla 60 puan ek getirecek.

Önceki sistemde okuldaki başarı sınava en az 12 puan olarak yansıyordu.