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Üniversiteye ek yerleştirme başvuruları için son gün

Üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih yapma süresi, saat 23.59 itibarıyla sona erecek

23 Ağustos 2015 19:13

Üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih başvuruları bugün sona erecek.

Adayların, 2015-2016 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan veya yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına, ÖSYM tarafından yapılacak ek yerleştirmeler için tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapması gerekiyor. 

Başvuru merkezlerinden veya ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacak. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen veya elden verilmek istenen tercih formları işleme alınmayacak.

2015-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurup tercih yapabilmek için 2015-ÖSYS'ye başvuru yapılmış olması ve hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. ÖSYS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değil. 

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30'u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamada, daha önce 21 Ağustos olarak duyurulan üniversitelere ek yerleştirme tercih süresinin 23 Ağustos'a uzatıldığı bildirilmişti.

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