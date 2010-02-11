Üniversiteye başvurular uzatıldı

T24 - Sınavın birinci aşaması YGS'ye başvurular dört gün uzatıldı. 16 Şubat'a kadar öğrenciler klavuzları okul müdürlükleri ve ÖSYM bürolarından alabilecek.





Üniversiteye girişte bu yıldan itibaren uygulanacak sınav siteminin birinci aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular yarın bitiyordu ancak bugün yeni bir açıklama geldi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), başvuruların yarın değil 16 Şubat saat 17.00'de sona ereceğini duyurdu.



Danıştay'ın YÖK'ün katsayı kararını iptal etmesinin ardından sınavla ilgili belirsizlikler gündeme gelmişti.



Başvuru sürecinde okul Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM büroları ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapıyor.



Adaylar başvuru merkezlerinden, içerisinde 2010-ÖSYS Aday Bilgi Formu da bulunan ''2010-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu''nu 2 TL karşılığında edinebilecek.



Henüz mezun olmamış son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okulların bağlı olduğu başvuru merkezine yapacak. Mezun durumundaki adaylardan 2008 ve 2009 ÖSYS'nin her ikisine de başvurmamış olanlar ile 2008 veya 2009-ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecek.



Mezun durumdaki adaylardan 2008 veya 2009 ÖSYS'ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar ise, başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla ya da diledikleri bir başvuru merkezine yapacaklar.



YGS'ye girecek adaylar sınav ücreti olarak 35 TL, YGS'ye girmek istemeyen ancak sadece Sınavsız Geçişe başvurmak isteyen adaylar ise 10 TL ödeyecek.



Sınava başvuru sırasında formdaki ''İnternet üzerinden işlem yapmak istemiyorum'' seçeneğini işaretleyen adaylar, sınav sonuçlarını internetten öğrenemeyecek ve internet üzerinden bazı işlemleri yapamayacaklar. Sınav sonuçlarını internetten öğrenemeyecek adayların adreslerine sınav sonuç belgesi gönderilecek. Ayrıca internetten öğrenen adaylara da sınav sonuç belgesi iletilecek.



YGS, 11 Nisan 2010 tarihinde yapılacak.





