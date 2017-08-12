Üniversiteye başlayacak öğrencilerin masrafları ne kadar olacak?

LYS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 696 bin öğrenci üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Uzaktan eğitim programlarına yerleşen öğrencileri de dahil edildiğinde bu rakam 825 bini buluyor. Peki üniversiteye başlayacak öğrencilerin masrafları neler olacak?

Birgün'de yer alan habere göre, Yurtlara yerleşemeyen veya yurtta kalmayı tercih etmeyen öğrenciler için en önemli sorun barınma sorunu. Büyük şehirlerde ev kiraları minimum 1000 TL’den başlıyor. Bu rakam üniversitelere yakın semtlerde biraz daha artıyor. Örneğin İstanbul Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği Fatih’in Kocamustafapaşa semtinde 1500 TL’den daha düşük bir ücrete ev bulunmuyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin tercihleri arasında olan Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de ise kiralar 1750 TL’den 3000 TL’ye kadar yükseliyor. Marmara Üniversiteli öğrencilerin barındığı Kadıköy de Beşiktaş ve Mecidiyeköy’le aynı durumda. Öte yandan ev kiralandığı sırada depozito ve emlakçı masraflarıyla eve girişte kiranın 3 katına yakın bir ücret öğrencilerin cebinden çıkıyor.

Ev döşeme sorunu



Ev kirasının ardından tabii ki öğrencileri evin döşenmesi bekliyor. 2+1 ev için ortalama bir masraf çıkarmaya çalışalım. Salonda iki kanepe olduğunu düşünürsek 1000 TL’den 2000 TL masraf karşımızda duruyor. Evin diğer iki odasında birer yatak olduğunu varsayarsak bunlar da minimum 500 TL’den 1000 TL’yi buluyor. Elektrikli ev aletlerine bakacak olursak, sahibinden.com’da ikinci el TV’lerin fiyatları 350 TL’den başlıyor. Yine ikinci el ve kullanışlı buzdolapları minimum 500 TL, çamaşır ve bulaşık makineleri en az 300 TL. Öte yandan bu evde üç kişinin kaldığını düşünürsek aylık ortalama 70’er TL su ve elektrik faturaları oluyor.

Beslenme sorunu

Barınma ihtiyacından sonra elbette en insani ihtiyaç olarak yiyecek ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaca günde minimum 20 TL harcansa aylık ortalama yemek ihtiyacı 600 TL’yi buluyor.

Ulaşım sorunu



Ulaşım da önemli bir sorun olarak öğrencileri bekliyor. İstanbul’da birer kez toplutaşıt kullanarak yapılan ulaşımda yalnızca otobüs tercih edilirse gidiş geliş günlük 2,40 TL. Haftada 5 gün yalnızca okul ev arası seyahat eden bir öğrencinin masrafı 48 TL. Tabii ki öğrencilerin bunun dışında yapacağı seyahatler de oluyor. Bunlarla birlikte ortalama 100 TL’yi bulan bir seyahat masrafı oluyor. Eğer öğrenciler aylık bilet kullanmak isterlerse bunun ücreti 80 TL.

Sosyal etkinlikler



Barınma, ulaşım, yiyecek dışında üniversitelilerin sosyal aktivitelere ayırdıkları zaman ve bunların da masrafları önemli bir durum teşkil ediyor. Haftada bir gün sinema, tiyatro, konser etkinlikleri için de aylık ortalama minimum 50 TL gibi masraf ortaya çıkıyor.

Bütün bu masrafları hesap ederek, evde 3 öğrencinin kaldığını varsayalım. Bir öğrencinin eve girişteki masrafı, kirayı 1500 TL düşünürsek, depozito ve emlakçı parasıyla birlikte 1500 TL. Ortalama 1380 de diğer masraflar tutuyor. Yani eve adım attığında bir öğrencinin cebinden çıkacak masraf 2 bin 880 TL. Aylık masrafı hesap edersek bir öğrencinin kira ve faturalarla birlikte ev masrafı 525 TL, yiyecek masrafı 600 TL, ulaşım masrafı 80 TL, sosyal aktiviteler için harcayacağı ücret 50 TL, toplam 1255 TL. Diğer yandan ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin üniversite harçları da ortalama 500 TL. Öğrencilerin şu an devletten aldığı kredi ise bunun yalnızca 1/3’i, 425 TL. Aylık ortalama 2000 TL geliri olan bir ailenin bu ücretlerle büyükşehirlerde çocuğunu unutması nerdeyse imkânsız.