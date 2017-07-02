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Üniversitenin yanık merkezinde 8 aydır ödünç cihazla hizmet

2008 yılında Erdoğan tarafından açılan yanık merkezi, 'Greft' adlı cihazı, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1'er haftalığına ödünç alıyor

02 Temmuz 2017 18:32

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2008 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan, halen bölgenin en büyük Yanık Tedavi Merkezi konumunda bulunan merkezin 8 aydan bu yana  ödünç cihaz ile hizmet verdiği ortaya çıktı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1'er haftalığına ödünç alınıyor

2012 yılında Tıp Fakültesi'nde 33 milyon liraya oluşturulan 136 yataklı Acil Travmatoloji Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye devam eden Yanık Tedavi merkezinin deri naklinde kullanılan 'Greft' adlı cihazının 8 aydır arızalı olduğu ve bu nedenle üniversitenin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1'er haftalığına ödünç aldığı cihaz ile hizmet verdiği belirtildi. Merkezde tedavi görüp iyileşme için deri nakli için cihazı bekleyen hastaların  mağdur olduğu ve diğer hastaneden ödünç alınan cihazı beklediği belirtilirken, 8 aydır süren bu sıkıntının bir türlü aşılamadığı kaydedildi.

Bürokratik engeller

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, yeni cihaz alınması sürecinin uzamasının bürokratik engeller ve medikal firmaların fiyat tutarsızlığından kaynaklandığını söyledi.


 

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