Üniversitelilerin Çeşme gezisi acı bitti



T24- İzmir’in Narlıdere İlçesi’nde, 4’ü kız 5 üniversite öğrencisinin günübirlik Çeşme gezisi hayali, acı bitti. Kiraladıkları araçla gişelerden geçmek için kız arkadaşının arkasından KGS kartı almaya Karayolları binasına yürüyen 23 yaşındaki Sercan Otçu’ya, OGS geçişi için hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmayla 25 metre ileri fırlayıp yere çakılan Otçu olay yerinde can verdi. Kaza anı, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.



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Taylan yıldırım'ın Milliyet'te yayımlanan (4 Haziran 2011) haberi şöyle:

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Sercan Otçu, 4 kız arkadaşıyla birlikte Çeşme’ye gezi planı yaptı. Arkadaşlarıyla yaptıkları planın ardından ilk olarak Fiat Doblo marka bir araç kiralayan Sercan Otçu ile okul arkadaşları 25 yaşındaki Gülşah Kızmaz, 24 yaşındaki Semra Madran, aynı yaştaki Suzan Genç ile 23 yaşındaki Zübeyde İlik, yola çıktı.

Bugün saat 11.00 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Narlıdere gişelerine geldikleri sırada Gülşah Kızmaz, yönetimindeki 35 AP 8805 plakalı aracı, nakit parayla geçişlerin sona ermesinden dolayı KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) kartı almak için otoyol kenarına park etti. Gülşah Kızmaz, ardından da Karayolları binasına gitmek için araçtan indi. Kızmaz’ın yanında bulunmak için Sercan Otçu da araçtan inip peşinden yürümeye başladı.

Sercan Otçu’ya, gişelerin giriş bölümünün sona erdiğinin farkına varmayınca, Çeşme yönünden gelen ve OGS bölümünden hızla geçmeye çalışan Yunus Sözer yönetimindeki 35 RC 059 plakalı otomobil çarptı.

25 Metre fırladı

Çarpmanın etkisiyle havalanıp, yaklaşık 25 metre ileriye fırlayan Sercan Otçu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Hemen Otçu’nun yanına koşan, ancak yaşamını yitirdiğini anlayan arkadaşları sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

Karayolları ekiplerinin aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından kazaya müdahale edildi. Otçu’nun cesedi, savcının talimatıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bu sırada Sercan Otçu’nun ailesine telefondan ulaşan polis ekipleri, acı haberini veremeyip sadece geçirdiği kazada yaralandığını ve İzmir’e gelmeleri gerektiğini dile getirdi. Kazanın ardından şoka giren üniversiteli gencin arkadaşları ise, günübirlik tatil yapmayı planladıklarını, ancak büyük bir acıyla bittiğini dile getirdi.

Dehşet kamerada

Otoyol gişelerindeki güvenlik kemeralarında yapılan inceleme, üzücü kazadaki acı manzarayı gözler önüne serdi. Üniversiteli gençlerin araçlarını park ettikten sonra gişelerden geçme anları ile Sercan Otçu’ya otomobilin çarpması, saniye saniye kaydedildi. Polis, otomobil sürücüsü Yunus Sözer’i gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililerden sürülere uyarı

Bu arada otoyol gişelerinde bu tür acı kazaların yaşanmaması için Karayolları ve Emniyet yetkilileri sürücüleri uyardı. Sürücülerin gişelerin önünden geçmemeleri ve genellikle çıkış yapacakları gişelerde kartlarını doldurmaları ya da satın almalarını istendi. Çıkışta kart satış bölümlerinin hemen gişe yanında bulunduğu, böylelikle de hem cezalı duruma düşmeyecekleri hem de bu tür kazaların yaşanmayacağı dile getirildi.