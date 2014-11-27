Üniversitelilerden sarnıç eylemi: Çılgın projelerin peşindeyiz

İstanbul'da Beyazıt Meydanı düzenleme projesi kapsamında yürütülen inşaat faaliyetleri sırasında ortaya çıkan Bizans Sarnıcı'nın molozla örtülmesini protesto etti.

Radikal'de yer alan habere göre, Fatih Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen projenin Beyazıt Meydanı düzenleme projesine onay veren Koruma Kurulu’nu eleştirdi.

‘Her çılgın proje ve yıkımın peşinde olacağız'

Tarihi yarımada içinde yapılan her türlü yıkımın takipçisi olacaklarını belirten öğrenciler, konuyla ilgili bir de basın açıklaması yaptı. Öğrenciler tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje, İstanbul'un kalbi tarihi yarımadanın göbeğindedir. Bu alanda yapılacak çalışmalarda herhangi bir buluntuya rastlanılamayacağını düşünmek açıkça aymazlıktır. Projelerin aksamaması adına kültür varlıklarını yok eden zihniyeti, Yenikapı kazılarına karşı alınan tavırdan, tarihi yarımadada neredeyse her inşaatın ve kentsel yıkım projesinin arkeologsuz yapılmasından bilmekteyiz. Hal buyken yapılan meydan düzenlemesine gözleri kapalı onay veren Koruma Kurulu, projeyi sadece kağıt üzerinde planlayan, denetimini yapmayan, ticari çıkarlarından başka bir kaygısı olmayan şirketlere ihale veren belediyeler, kültür varlıklarına yönelik bu saldırının sorumlusudur. Theodosius zafer takı kalıntılarının Fatih Belediyesi'nce tahrip edilmesinden sonra bir araya gelen ve kültür varlıklarını koruma mücadelesi veren biz Arkeoloji - Sanat Tarihi ve Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü öğrencileri olarak tarihi yarımadada yapılması planlanan her çılgın proje ve yıkımın peşindeyiz.”