‘Üniversiteliler zina için dini nikâh yaptırıyor’

Isparta Müftüsü: ‘Üniversiteli gençler geliyor. Birlikte yaşamak için imam nikahı yaptırmak istiyor. Sonra oğlan, kızı bırakıyor.’



Isparta Müftüsü İsmail Öncel, Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu’na en çok üniversiteli öğrencilerin dini nikah konusunda bilgi almak için başvurduğunu; gizli dini nikah kıyarak zinayı meşru hale getirmek isteyenler olduğunu söyledi. Öncel, “Gençler bazı şeyleri meşrulaştırmak için dini nikah yapıyor. 2-3 yıl beraber yaşamışlar, okul bitmiş, oğlan gitmiş başkasıyla evlenmiş. Kız çocuğu ortada kalmış, hayatı kararıyor ailesine de bir şey diyemiyor” dedi. Müftü Öncel, “Dini nikahı çocuk oyuncağı gibi ’Ben seni aldım’, ’Ben seni boşadım’ gibi bir duruma düşürmemek lazım. Nikah bu kadar basit değil, sorumluluk isteyen bir şey” diyerek gençleri uyardı.



Kendilerine göre bu anlayışı kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Öncel, “Soruyorsunuz ’Annenin babanın haberi var mı?’ Yok. ’Arkadaşlarınızın haberi var mı?’ Yok. Kendi aralarında güya. Halbuki dini nikahta bir ilan lazım, duyuru lazım, şahitler lazım. Mahallenin en azından onların evli olduğunu bilmeleri gerekir.”

