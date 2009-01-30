T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Üniversiteliler zina için dini nikâh yaptırıyor’

Isparta Müftüsü: ‘Üniversiteli gençler geliyor. Birlikte yaşamak için imam nikahı yaptırmak istiyor. Sonra oğlan, kızı bırakıyor.’

30 Ocak 2009 02:00

Isparta Müftüsü: ‘Üniversiteli gençler geliyor. Birlikte yaşamak için imam nikahı yaptırmak istiyor. Sonra oğlan, kızı bırakıyor.’

Isparta Müftüsü İsmail Öncel, Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu’na en çok üniversiteli öğrencilerin dini nikah konusunda bilgi almak için başvurduğunu; gizli dini nikah kıyarak zinayı meşru hale getirmek isteyenler olduğunu söyledi. Öncel, “Gençler bazı şeyleri meşrulaştırmak için dini nikah yapıyor. 2-3 yıl beraber yaşamışlar, okul bitmiş, oğlan gitmiş başkasıyla evlenmiş. Kız çocuğu ortada kalmış, hayatı kararıyor ailesine de bir şey diyemiyor” dedi. Müftü Öncel, “Dini nikahı çocuk oyuncağı gibi ’Ben seni aldım’, ’Ben seni boşadım’ gibi bir duruma düşürmemek lazım. Nikah bu kadar basit değil, sorumluluk isteyen bir şey” diyerek gençleri uyardı.

Kendilerine göre bu anlayışı kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Öncel, “Soruyorsunuz ’Annenin babanın haberi var mı?’ Yok. ’Arkadaşlarınızın haberi var mı?’ Yok. Kendi aralarında güya. Halbuki dini nikahta bir ilan lazım, duyuru lazım, şahitler lazım. Mahallenin en azından onların evli olduğunu bilmeleri gerekir.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24