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Üniversiteliler, Spil Dağı'ndaki hayvanları besledi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Öğrenci Topluluğu üyeleri, Spil Dağı'na tırmanarak, hayvanları besledi

18 Aralık 2017 20:11

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Öğrenci Topluluğu üyeleri, Spil Dağı\'na tırmanarak, hayvanları besledi. Üniversiteliler, Spil Dağı Milli Parkı\'ndaki çöpleri de topladı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu üyeleri, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen yiyecek sorununu düşünerek, Spil Dağı\'na tırmanıp, hayvanlar için mama bıraktı. Üniversitenin farklı fakültelerinde öğrenim gören AKUT gönüllüsü öğrenciler, sponsorlardan temin ettikleri 100 kilo mama ile Spil Dağı\'ndaki sokak hayvanlarını besledi. Arazinin çeşitli noktalarına ayrıca mama bırakan üniversiteliler, Spil Dağı Milli Parkı\'ndaki çöpleri de topladı.

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