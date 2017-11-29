Üniversiteliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

OKUL MÜDÜRÜ: ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ

Kars\'ta üniversite öğrencisi Halil Kurtdiş\'in öldüğü, Ferhat Ertukuş\'un da yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Ali Dursun Aydın, açıklama yaptı. Aydın, Sarıkamış merkezinde meydana gelen üzücü olayın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin olayı araştırdıklarını belirten Aydın şunları kaydetti:

\"Okulumuz öğrencilerinden iki grup kendi aralarında kavga etmişler. Bir öğrencimiz ağır yaralanmış, Sarıkamış Devlet Hastanesi\'ne kaldırılmış. Sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne sevk edilmiş ve maalesef burada hayatını kaybetmiştir. Ailesi gelip cenazeyi teslim aldı, oradan Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na götürdüler. Diğer öğrencimiz de Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Şu anda yaralı öğrencimizin durumu iyi. Sarıkamış merkezinde gece saat 22.00 sıralarında iki öğrenci önce telefonla aralarında konuşmuşlar sonra bir araya gelmişler ve ondan sonra kavga etmişler. Kolluk kuvvetlerinin araştırmaları sürüyor. Üniversite camiası olarak hepimiz üzüntü içerisindeyiz.\"