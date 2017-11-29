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Üniversiteliler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

29 Kasım 2017 16:17

SARIKAMIŞ (Kars), (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında İnönü Mahallesi, Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Aynı bölümde okuyan öğrenciler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 1\'nci sınıf öğrencisi Halil Kurtdiş ile Ferhat Ertukuş yaralandı. Yaralanan üniversiteli gençler, Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Diyarbakır doğumlu Halil Kurtdiş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ertakuş\'un tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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