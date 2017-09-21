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Üniversiteli kadın temizlik işçisi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE İş Kurumu'nun Toplum Yararına Çalışma programına katılan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek Yüksek Okulu mezunu 25 yaşındaki Özge Özkan, Kocasinan Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde asgari ücretl

21 Eylül 2017 14:12

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE İş Kurumu\'nun Toplum Yararına Çalışma programına katılan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek Yüksek Okulu mezunu 25 yaşındaki Özge Özkan, Kocasinan Belediyesi Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde asgari ücretle çalışmaya başladı
Elinde eldivenleri, ot süpürgesi ve  çöp topladığı poşetle Kayseri’nin merkez Kocasinan İlçesi\'ndeki temizlik ile park-bahçe düzenlemesinde çalışan Özge Özkan, kendisi ve çalışma arkadaşlarının İş Kurumu sayesinde geçici olarak iş bulabildiğini ve  29 Eylül’de  6 aylık sözleşmeli çalışma sürelerinin sona ereceğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçı 2 yıllık Geleneksel El Sanatları  bölümünden mezun olan Özge Özkan, \"İşsizlik kötü. Geçicide olsa iş bulabildiğim için şanslıyım\" dedi.
GEÇİCİ OLARAK ASGARİ ÜCRETLİ
Kayseri’de  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Çalışma programı kapsamında çoğunluğu resmi daireler, kamu, kurum kuruluşları ve belediyelerde olmak üzere 6 veya 9 aylık geçici sürelerle asgari ücretten sözleşmeli olarak, 1310’u kadın olmak üzere 4 bin 3 kişi istihdam ediyor. İş Kurumu tarafından kurum ve kuruluşlara gönderilen işsizlerin büyük çoğunluğu, park-bahçe ve temizlik işlerinde en fazla 9 ay çalıştırılabiliyor. Süre sonunda kurum veya kuruluşlar performansından memnun kaldıkları işsizlerin çalışma süresini tek taraflı olarak uzatabiliyor veya kadroya alabiliyor.

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