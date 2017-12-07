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Üniversiteliden, üzen paylaşımla ilgili özür (2)

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellileri taklit etmeye çalıştığı paylaşımla ilgili soruşturma başlattı

07 Aralık 2017 16:26

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde engellileri taklit etmeye çalıştığı paylaşımla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Toplu taşıma aracı içerisinde engelli vatandaşlarımız için ayrılmış özel alanda çekilen video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmekle, yapılan bu paylaşımların toplumumuzun değerlerine hakaret içermesi ve alenen aşağılamaya yönelik olduğu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu\'nun 216/2 maddesi (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama) ve Türk Ceza Kanunu\'nun 125/1-4 maddesi (Hakaret) uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.\"

 

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