Üniversiteli Zülal'in cinayet şüphelisiyle son görüntüleri ortaya çıktı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, tanıştığı gece gittikleri evinde birlikte alkol aldığı üniversite öğrencisi arkadaşı Zülal Tütüncü\'yü (21), çıkan tartışmada boynundan bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Günhan Öztürk (26), tutuklandı. Bu arada, Öztürk ile Tütüncü\'nün olaydan çok kısa süre önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeteryaya giren Zülal Tütüncü\'nün, burada sokak köpeğini sevip, Günhan Öztürk\'ün yanına gitmesi, ardından birlikte ayrılmaları yer alıyor. Öztürk\'ün çıkışta elinde bira şişesi bulunduğu ve alkol almayı sürdürdüğü görülüyor.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi\'ndeki evde meydana geldi. İzmir\'deki özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, önceki gece gittikleri bir barda tanıştı. İkili gece ilerleyen saatlerde Öztürk\'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait büyük bıçakla genç kızı boğazını keserek öldürdü. Ardından polisi arayan Öztürk, teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın neden çıktığı konusunda bilgi vermeyen Günhan Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'nün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsiden sonra, Bursa\'dan gelen ailesine teslim edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Üniversiteli Zülal Tütüncü ile cinayeti işleyen Günhan Öztürk\'ün son görüntüleri ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kafeteryaya giren Tütüncü, burada bir sokak köpeğini sevdikten sonra tuvalete gidiyor. Yaklaşık iki dakika içeride kalan genç kız, bir kez daha peşine takılan sokak köpeğiyle bu kez de Günhan Öztürk\'ün yanına geliyor. İkili, köpeği sevdikten sonra kafeden ayrılıyor. Zülal Tütüncü kafeye girdiği sırada onu dışarıda oturarak bekleyen Günhan Öztürk\'ün hem bu sırada hem de yürüdüğü anlarda elinde bira şişesinin bulunduğu, alkol almayı sürdürdüğü görülüyor.



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