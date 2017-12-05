Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçırdılar (3)

ZELAL, YAKLAŞIK 31 SAAT SONRA KURTARILDI

Mersin\'de, evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından, bindiği minibüsten indirilerek kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Kaçırılma olayının ardından genç kızı bulabilmek için çalışmalarını genişleten ekipler, birçok adrese baskınlar düzenledi. Merkez Akdeniz İlçesi Çay Mahallesi\'nde, Derviş Topçul\'un akrabasına ait bir adrese düzenlediği operasyonda Zelal Topçul\'a ulaşan ekipler, kaçırılma olayına karışan 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Dün saat 14.30\'da kaçırılan Topçul, bugün akşam saat 21:30\'da yeniden özgürlüğüne kavuştu. Yaklaşık 31 saat zanlıların elinde rehin kalan genç kız, Emniyet Müdürlüğü\'nde babasına sarılarak, kurtarılmanın mutluluğunu yaşadı.

\"TÜM POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM\"

Babasının yanından biran ayrılmayan Zelal Topçu, \"Her şey bir anda oldu. Şu an iyiyim ve o ana dönmek istemiyorum. Kötü bir olaydı. Böyle olsun istemezdim. Herkes ayağa kalktı. İnşallah kimsenin başına gelmez. Babamla amcamın yanındayım, polislere teşekkür ederim. Ben iyiyim, gittiğim gibi geri geldim. Buldurlar beni. Tüm polislere teşekkür ederim\" dedi.

Baba Yusuf Topçul ise, \"Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Demek ki kaderde varmış. Çok şükür kızım sapasağlam geldi. Müdürümüz başta olmak üzere tüm emniyete teşekkür ederim\" diye konuştu.

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)

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