Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçırdılar

Mustafa İNSAN-İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul (20), evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul (22) ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından, bindiği minibüsten indirilerek kaçırıldı.

Mardin\'in Kızılkepe ilçesinde oturan Zelal Topçul, bu yıl Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü\'nü kazandı. Kayıt yaptırıp okula başlayan genç kızı, iddiaya göre, Kızıltepe\'de akrabası Derviş Topçul\'a istediler. Müteahhit Yusuf Topçul, kızını isteyen amcasının çocuklarına, \"Benim kızım okuyor, meslek sahibi olacak. Senin çocuk işsiz güçsüz. Tarlada çalışıyor. Bu konuyu kapatın. Bir daha da açmayın\" dedi.

Olumsuz yanıtın ardından ısrarını sürdüren Derviş Topçul, ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Savaş Y. (22) ile birlikte Mersin\'e gelip, Zelal\'i takip etmeye başladı.

Yurtta kalan Zelal Topçul, Akdeniz ilçesinde oturan akrabalarına gitmek için dün saat 14.30 sıralarında minibüse bindi. Şüpheliler, otomobille takip ettikleri minibüsün önünü Homurlu Mahallesi\'nde yolcu indirirken kesti. Minibüse binen Nurullah Topçul, genç kızı kolundan tutup zorla indirdi. Zelal Topçul, otomobile bildirilip, bölgeden uzaklaştırıldı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kızından haber alamayan 5 çocuk babası Yusuf Topçul, Mersin\'e gelerek Zelal\'in bulunması için polise şikayet dilekçesi verdi. Baba Topçul, \"Kızımı istediler, ben de onlara \'Kızım okuyor, sizin çocuk işsiz güçsüz. Bu konuyu kapatın\' demiştim. Mersin\'e gelip kızımı kaçırmışlar\" dedi.

Polis, kaçırılan Zelal Topçul ile şüphelileri her yerde arıyor.



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