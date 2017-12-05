Üniversiteli Zelal, kurtarılma sevincini ailesiyle yaşıyor

Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, evlenme teklifini reddettiği akrabası Derviş Topçul (22) ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından bindiği minibüsten zorla indirilerek, kaçırılan ve tutulduğu evden 31 saat sonra polis operasyonuyla kurtarılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul (20), mutluluğunu ailesiyle yaşadı. Kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Zelal Topçul, 3 Aralık Pazar günü, ziyaret için akrabalarına giderken içinde bulunduğu minibüsün yolu kesilerek, kaçırıldı. Minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayı, Zelal\'le evlenmek isteyen akrabası Derviş Topçul\'un ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Savaş Y. (22) ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

Mardin\'in Kızılkepe ilçesinde müteahhitlik yapan baba Yusuf Topçul, kızının kaçırılmasının ardından Mersin\'e gelerek, şikayetçi oldu. Akrabalarının Derviş için Zelal\'i istediklerini; ancak \'Benim kızım okuyor, meslek sahibi olacak. Senin çocuk, işsiz güçsüz. Bu konuyu kapatın\' diyerek, bu isteklerine karşı çıktığını anlatan baba Topçul, kızının bulunmasını istedi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınlar sonucu Zelal Topçul, kaçırıldığı merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi\'nde, Derviş Topçul\'un akrabasına ait bir evde bulundu. Derviş Topçul ile ağabeyinin de aralarında bulunduğu 6 kişi ise gözaltına alındı.

\'ADALETE GÜVENİYORUM, GEREĞİNİ YAPACAKLARDIR\'

Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi\'ndeki akrabalarının evinde annesi Mehtap, babası Yusuf ve 5 kardeşi ile yeniden bir araya gelen Zelal Topçul, kurtarılmanın sevincini ailesiyle paylaştı. Derviş Topçul ile arkadaşları tarafından kaçırılan ve 31 saat rehin tutulduktan sonra kurtarılan genç kız, yaşadıklarını tekrar hatırlamak istemediğini söyledi.

Kızına yeniden kavuşan anne Mehtap Topçul ise \"Şu an, çok mutluyum. Tek isteğim, kızımın bulunmasıydı. Şimdi kızımı buldum ve artık bundan sonra medyaya konuşmak istemiyorum. Amacımıza ulaştık. Artık sadece yargıya ve adalete güveniyorum. Gereğini yapacaklardır. Bu anı gördüm ya başka bir şey istemiyorum\" dedi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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