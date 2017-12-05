T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversiteli Zelal, kurtarılma sevincini ailesiyle yaşıyor

Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, evlenme teklifini reddettiği akrabası Derviş Topçul (22) ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından bindiği minibüsten zorla indirilerek, kaçırılan ve tutulduğu evden 31 saat sonra polis operasyonuyla kurt

05 Aralık 2017 16:24

Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, evlenme teklifini reddettiği akrabası Derviş Topçul (22) ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından bindiği minibüsten zorla indirilerek, kaçırılan ve tutulduğu evden 31 saat sonra polis operasyonuyla kurtarılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul (20), mutluluğunu ailesiyle yaşadı. Kaçırma olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi. 
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Zelal Topçul, 3 Aralık Pazar günü, ziyaret için akrabalarına giderken içinde bulunduğu minibüsün yolu kesilerek, kaçırıldı. Minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayı, Zelal\'le evlenmek isteyen akrabası Derviş Topçul\'un ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Savaş Y. (22) ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.
Mardin\'in Kızılkepe ilçesinde müteahhitlik yapan baba Yusuf Topçul, kızının kaçırılmasının ardından Mersin\'e gelerek, şikayetçi oldu. Akrabalarının Derviş için Zelal\'i istediklerini; ancak \'Benim kızım okuyor, meslek sahibi olacak. Senin çocuk, işsiz güçsüz. Bu konuyu kapatın\' diyerek, bu isteklerine karşı çıktığını anlatan baba Topçul, kızının bulunmasını istedi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınlar sonucu Zelal Topçul, kaçırıldığı merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi\'nde, Derviş Topçul\'un akrabasına ait bir evde bulundu. Derviş Topçul ile ağabeyinin de aralarında bulunduğu 6 kişi ise gözaltına alındı.
\'ADALETE GÜVENİYORUM, GEREĞİNİ YAPACAKLARDIR\'
Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi\'ndeki akrabalarının evinde annesi Mehtap, babası Yusuf ve 5 kardeşi ile yeniden bir araya gelen Zelal Topçul, kurtarılmanın sevincini ailesiyle paylaştı. Derviş Topçul ile arkadaşları tarafından kaçırılan ve 31 saat rehin tutulduktan sonra kurtarılan genç kız, yaşadıklarını tekrar hatırlamak istemediğini söyledi.
Kızına yeniden kavuşan anne Mehtap Topçul ise \"Şu an, çok mutluyum. Tek isteğim, kızımın bulunmasıydı. Şimdi kızımı buldum ve artık bundan sonra medyaya konuşmak istemiyorum. Amacımıza ulaştık. Artık sadece yargıya ve adalete güveniyorum. Gereğini yapacaklardır. Bu anı gördüm ya başka bir şey istemiyorum\" dedi.
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaMAŞEMERSİN DHAMERSİNDerviş TopçulZelal TopçulKaçırmaSağlık Yüksekokulu Hemşirelik BölümüAralık PazarMinibüsünZelalDerviş Topçul Nurullah TopçulSavaşMardin KızılkepeYusuf TopçulMersin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24