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Üniversiteli Selin kazada öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Selin Coşkun, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi

23 Ekim 2017 21:06

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Selin Coşkun, Antalya\'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Selin Coşkun, Isparta\'da son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya\'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında AÜ Okul Öğrencisi Öğretmenliği Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Selin Coşkun, yaşamını yitirdi. Cenazesi Antalya\'da yapılan otopsinin ardından bu sabah memleketi Isparta\'ya getirilen Selin Coşkun, ikindi vakti Mimar Sinan Camii\'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun\'un cenazesi tören sonrası Asri Mezarlık\'ta toprağa verildi.

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