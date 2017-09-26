Üniversiteli öğrenciler köyü temizledi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Damla Projesi kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetleri arasında bulunan gönüllülük esasında çalışmalarını sürdüren Damla Projesi\'ne bağlı gençler, İnegöl İlçesi\'ndeki 7 günlük aktivitelerine başladı. Gençler, İnegöl’ün Gündüzlü Mahallesi’nde cami temizliği, okul süslemesi ve ev temizlikleri yaparak köyün yaşlılarını ziyaret edip sohbet etti. 20 öğrencinin bir bölümü Gündüzlü Camii’nin temizliğini yaparken bir bölümü de mahalle sakini olan yardıma muhtaç yaşlıların evlerinde temizlik çalışması yaptı. Öğleden sonra Gündüzlü İlkokulu duvarlarında boyama işlemi gerçekleştiren öğrenciler, çocuklarla oyunlar oynandı. Proje Koordinatörü Kübra Küçüker, şöyle dedi:

“Bursalıyım, Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunuyum, atanmayı bekleyen gönüllülüğe baş koymuş bir öğretmenim. Projemiz kapsamında 23-30 Eylül tarihleri arasında İnegöl’deyiz. Farklı şehirlerden 20 katılımcımızla birlikte köylerimizde etkinliklerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Damla nedir dersek, damlanın çok güzel bir manası var. Kur’an’da yer almaktadır; ‘biz insanı bir kan pıhtısından meydana getirdik’ diyor. Burada demek istediğimiz şey şu; anne rahmine düştüğümüzde küçücük bir damlayız, orada bizim bazı manevi değerlerimiz vardı. Saygı duygusu, merhamet ve sevgi gibi. Zamanla bu duyguları hayat şartlarında unuttuk, kaybettik. Damla da bu noktada işe giriyor. Damla, bizi asıl manevi özümüze döndürmek niyetindedir. Bu proje kapsamında gençleri de bu işe sürüklemek istiyoruz. Özümüze dönebilirsek ilk başladığımız damla olma yolunda bu okyanusta yürüyeceğiz. Bugün Gündüzlü köyüne geldik, şu an cami temizliği gerçekleştiriyoruz. Diğer 2 grubumuz da yaşlı- teyze ve amcalarımızın evinde faaliyet gösteriyor. Öğleden sonra okul duvar boyama etkinlikleri yapacağız. Çocuklarla güzel oyunlar oynuyor, onları eğlendiriyoruz. Amacımız; bir nebze de olsa onların tatlı sohbetlerine ortak olmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek. Biz oraya çocuklar için gitmiyoruz, onları eğitim öğretmenlerimize de bir nebze de olsa moral vermek, onlara değerli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Dokunmak bazen sıcak bir sohbet, hatırlandığında hissettirmektir. Bunun en güzel örneklerini huzurevlerinde görüyoruz. Bu proje kapsamında etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz.\"

FARKINDALIK OLUŞTURUYOR

Karabük Üniversitesi Sosyoloji bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Emine Uslu, “Ben arkadaşım sayesinde bu projeye dahil oldum. İlgiliydim, başvurdum. Bursa çıktı. Mutluyum. İyi ki gelmişim. Sevgi evlerine gidiyoruz, huzurevlerine gideceğiz, temizlikler yapıyoruz, çocuklarla ilgileniyoruz, yaşlılarla sohbet ediyoruz, balon dağıtıyoruz, kalem ve şapka dağıtıyoruz, yüz boyama yapıyoruz, tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim için de farkındalık oluyor. Zorlanmıyoruz, mutlu oluyoruz. Proje bittiğinde tavsiye edeceğim, tekrar başvuracağım” diye konuştu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Gündüzlü Mahallesi Muhtarı Cahit Özdemir ise, “Çok güzel bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi aradılar ve biz de memnuniyetle kabul ettik. Arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi ailelere temizliğe gittiler, bir grup da camiyi temizliyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu gibi projelere her zaman kapımız açık, desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI