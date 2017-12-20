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Üniversiteli kızın sosyal medyada paylaştığı tacizle ilgili 1 gözaltı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da tacize uğrayan üniversite öğrencisi bir genç kızın, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini 'Tacizcimi arıyorum' diyerek sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Sertaç Ç

20 Aralık 2017 20:44

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da tacize uğrayan üniversite öğrencisi bir genç kızın, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini \'Tacizcimi arıyorum\' diyerek sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Sertaç Ç.\'yi evinin önünde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Ankara\'da geçen günlerde akşam saatlerinde evine dönerken bir kişinin tacizine uğrayan üniversite öğrencisi kız, yaklaşık 2 hafta \'Tacizcimi arıyorum\' diyerek olayın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine görüntüleri inceleyerek çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu, özel ekip kurdu. Özel ekibin görüntüleri incelemesi ve yaptığı çalışmalar sonucu, taciz şüphelisi Sertaç Ç., Altındağ ilçesindeki evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. İşsiz ve bekâr olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.
Olayla ilgili geçen günlerde yakalanan bir kişi, sorgusunda tacizci olmadığı anlaşılınca serbest bırakılmıştı.

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