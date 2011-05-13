-ÜNİVERSİTELİ KIZIN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI KIRKLARELİ (A.A) - 13.05.2011 - Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Büşra Ceylan'ın katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kırklareli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Büşra Ceylan'ı (21) bıçaklayarak öldüren Hasan Akbulut(25), emniyetteki işlemlerin tamamlanmasından sonra Kırklareli Adliyesine sevk edildi. Akbulut, Cumhuriyet Savcısınca ifadesinin alınmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemede, ''cinayet'' suçundan tutuklanarak Kırklareli E Tipi Cezaevine konuldu. Bu arada, Ceylan'ın öldürülmesi nedeniyle Kırklareli Üniversitesi'nin (KLÜ) ''4. Bahar şenlikleri'' kapsamındaki bu gece yapılması gereken etkinlikler ertelendi.