"Üniversiteli kadının erkekle kalma 'rıza'sına tahammülü yok, 13 yaşında kızın evlenme 'rıza'sından bahsediyor"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Kerem Altıparmak cinsel istismarcıların, mağdurları ile evlenmeleri halinde cezanın ertelenmesini öngören teklife ilişkin "22 yaşında üniversite öğrencisi kadının erkekle kalma 'rıza'sına tahammül edemeyenler 13 yaşındaki kızın evlenme 'rıza'sından bahsediyor." dedi.

22 yaşında üniversite öğrencisi kadının erkekle kalma "rıza"sına tahammül edemeyenler 13 yaşındaki kızın evlenme "rıza"sından bahsediyor. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 19 Kasım 2016

Altıparmak, mağdur çocuklara devletin destek olması gerektiğini belirterek , "Mağdur olan çocuklara sosyal bir devlette Devlet destek olur. Erken evlilikle mağdur edilmiş çocuklara hangi sosyal destekler sağlandı? Henüz Amerikada da var Avrupada da var diyen çıkmadıysa, salıya kadar kesin çıkar, yazın bir kenara." diye yazdı.

Üniversite öğrencisi kadınların erkeklerle aynı evde kalamayacağını Başbakan'ken Erdoğan söylemişti.

Yrd. Doç. Kerem Altıparmak'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Mağdur olan çocuklara sosyal bir devlette Devlet destek olur. Erken evlilikle mağdur edilmiş çocuklara hangi sosyal destekler sağlandı? — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) 19 Kasım 2016