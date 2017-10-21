Üniversiteli Gül, 'anoreksiyadan öldü' iddiası

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2\'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Gül Meral\'in anoreksiya hastalığı yüzünden yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Üniversite öğrencisi Gül Meral, dün saat 21.20 sıralarında, kaldığı Aziziye Kız Yurdu\'nda oda arkadaşı E.S. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Meral\'i uyandıramayan E.S., durumu güvenliğe bildirdi. Yurda çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. 35-40 kilo aralığında olduğu belirtilen Gül Meral\'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Otopsi ardından Meral\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Erzincan\'a gönderildi. Polisin ifadesine başvurduğu E.S., \"Arkaşımın yemek yiyememe sorunu vardı. Olay günü dahiliye bölümüne gidip muayene olmuştu. Doktor ailesinden birisinin gelmesini istemiş. Daha sonra yurda geldi. Odaya girdiğimde Gül\'ü yatakta hareketsiz gördüm ve güvenliğe bilgi verdim\" dedi.

Her geçen gün zayıfladığı ileri sürülen Gül Meral\'in, anormal derecede düşük vücut ağırlığı belirtisi ile görülen ve hayatı tehdit eden ciddi bir yeme bozukluğu hastalığı olan \'anoreksiya\'ya yakalandığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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