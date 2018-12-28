Üniversiteli gençleri soyan polisin 34 yıl hapsi istendi

İstanbul Bakırköy’deki bir restoranda üniversite öğrencilerinin üstünü uyuşturucu olduğu iddiasıyla aradıktan sonra darp etmesi ve bir gencin parasını alması iddiasıyla tutuklanan 6 aylık polis memuru C.D.A. için 13 yıldan 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, İstanbul Bakırköy'de 18 Kasım günü bir fast food restoranına uyuşturucu operasyonu yapmak için giden polis memuru C.D.A. , restoranda oturan üniversite öğrencileri K.K.A., T.T.B. ve E.C.B.'yi bir süre gözetledikten sonra gençlerin yanına giderek gençleri restoranın alt katına indirdi.

Uyuşturucu taşıyıcısı olduğunu düşündüğü gençlere ‘malları çıkarın' diyen polise üniversite öğrencileri ‘üzerimizde uyuşturucu madde yok' cevabı verdi. Polis memuru C.D.A. bunun üzerine restoranın mutfak kısmına gençleri götürerek soyunmalarını istedi. Üniversiteli gençlerden K.K.A.'nın üzerinden bir miktar esrar çıkınca polis memuru uyuşturucu maddeyi alarak kıyafetlerini giyinmelerine izin verdi. Olayın ardından karakola giden öğrenciler polis C.D.A.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ‘yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçlama: Restoranda huzuru bozma ve suç delilleri yok etmek

İddianamede; 13 yıldan 34 yıla kadar hapsi istenen polis memuru C.D.A.'nın olay esnasında izinli olmasına rağmen Ümit A.'ya ait restoranda kargaşaya sebebiyet verdiği belirtildi. Polis memurunun 3 genci darp ettiği ve K.K.A.'nın üzerinden çıkan uyuşturucu maddeyi ilgili birimlere bildirmeyerek şüphelinin ‘suç bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyerek suç delillerini yok ettiği' de vurgulandı.