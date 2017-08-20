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Üniversiteli genç uyuşturucudan öldü

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sefa B

20 Ağustos 2017 21:44

ANTALYA (DHA) - ANTALYA\'da, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sefa B., iddiaya göre kullandığı aşırı doz uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi. Sefa B.\'ye uyuşturucu sattığı ileri sürülen Uğur K. tutuklandı, eşi Rabia K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Sefa B., Gençlik Mahallesi\'ndeki evinde iddiaya göre uyuşturucu kullandı. Sefa B. bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla götürüldüğü hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Sefa B.\'ye uyuşturucuyu sattığı belirlenen Rabia ve Uğur K. çiftini Işıklar Caddesi\'nde gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramda hassas terazi ile içime hazır paketler halinde 350 gram esrar maddesi bulundu. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur K. \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklanırken, eşi Rabia K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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