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Üniversiteli genç, laf atma kavgasında bıçaklandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Yahya Başaran, laf atma nedeniyle çıkan tartışmada 19 yaşındaki B

13 Ekim 2017 22:30

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Yahya Başaran, laf atma nedeniyle çıkan tartışmada 19 yaşındaki B.Y., tarafından bıçakla yaralandı. Olayın ardından polis tarafından yakalan B.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu İşletme Programı 1. sınıf öğrencisi Yahya Başaran, dün saat 23.30 sıralarında, bir arkadaşı ile alışveriş yaptıktan sonra Ali Çetinkaya Mahallesi, Armutçuk mevkiindeki evine dönmek üzere yola çıktı. İddiaya göre, yolda önlerine çıkan tanımadığı 3 kişilik gruptan B.Y. ile Başaran arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine B.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Başaran\'ı vücudunun 8 yerinden yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde kalan Yahya Başaran, Ayvalık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Başaran\'ın sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, olaydan sonra kaçan B.Y.\'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

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