-ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZIN KATİL ZANLISI TESLİM OLDU AYDIN/İZMİR (A.A) - 26.03.2011 - Aydın'ın Karacasu ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi genç kızın güvenlik kameraları tarafından tespit edilen katil zanlısı, İzmir'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Karacasu'ya bağlı Karacaören köyü yol ayrımında, tarlaya giden köylüler tarafından dün yol kenarında cesedi bulunan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gamze Gürgen'in (21) katil zanlısının, polis ekiplerinin yol üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça beldesinde oturan Kenan A. (27) olduğu tespit edildi. Olayın ardından Buca'daki ablasının yanına kaçan Kenan A, tüm yakınlarına ulaşılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Kenan A, buradan Karacasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderildi. Bir kargo şirketinde çalışan Kenan A'nın, şirket aracıyla Aydın-Denizli karayolu Karacasu yol ayrımında, okulunun bulunduğu ilçeye dönmek için araç bekleyen Gamze Gürgen'i, gideceği yere kadar bırakmayı teklif ettiği, bu teklifi kabul eden genç kızın da araca bindiği belirtildi. Kenan A'nın, ifadesinde, genç kızla birlikte olmak için aracını Karacaören köyü yakınlarındaki ormanlık alana çektiğini, Gamze Gürgen'in bu teklifi kabul etmeyip kaçmaya çalıştığını ve çevrede bulduğu bira şişesiyle kendini korumaya çalışması üzerine önce taşla kafasına vurarak bayılttığını sonra ise başını taşla ezerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.