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ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ AŞK KURBANI KIRKLARELİ (A.A)

13 Mayıs 2011 13:18

-ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ AŞK KURBANI KIRKLARELİ (A.A) - 13.05.2011 - Kırklareli Üniversitesi öğrencisi genç kız, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürüldü. Kırklareli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Büşra Ceylan (21), internette tanıştığı öğrenilen İstanbul'da yaşayan arkadaşı H.A'dan (25) ayrılmak istedi. H.A. geldiği Kırklareli'de ayrılmak isteyen Ceylan'ı ikna edemeyince Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Cezaevi Sokak'ta bıçakladı.  Ceylan, kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Olay yerinden kaçan H.A. ise otobüs terminalinde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. 

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