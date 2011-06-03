-ÜNİVERSİTELİ GENÇ KAZA KURBANI İZMİR (A.A) - 03.06.2011 - İzmir-Çeşme Otobanı Narlıdere gişelerinde, KGS kartı almak için otomobilden inip yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli genç, karşı yönden gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri Sercan Otçu, Gülşah Kızmaz, Zübeyde İlik, Suzan Genç ve Semra Madran, günübirlik Çeşme'ye gitmek için otomobil kiraladı. Gençler, Gülşah Kızmaz'ın kullandığı 35 AP 8805 plakalı otomobille yola çıktı. Kızmaz, Çeşme-Otobanına geldiklerinde, nakit geçişe kapatılan gişelerde arabayı sağ şeride park ederek, Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) kartı almak için arabadan indi. Kızmaz, yolun karşı tarafında kalan karayolları binasına giderken, Sercan Otçu da arkasından inerek yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu arada Çeşme'den İzmir yönüne giden Yunus Sözer'in kullandığı 35 RC 059 plakalı araç, otomatik geçiş yapılan yola kontrolsüz girdiği iddia edilen Otçu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre uzağa fırlayan DEÜ İngilizce İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Otçu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otçu'nun arkadaşları kaza üzerine, sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Otçu'nun Eskişehir'de oturan ailesine kazayı haber veren polis, aileye çocuklarının öldüğünü söyleyemedi. Kazanın ardından sürücü Yunus Sözer gözaltına alınırken, Otçu'nun cenazesi Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü. Kaza anı gişe güvenlik kameralarınca da görüntülendi.