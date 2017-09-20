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Üniversiteli Feray, polis sevgilisinin tabancasından çıkan kurşunla öldü

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de tabancayla vurulan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin hayatını kaybetti

20 Eylül 2017 18:51

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de tabancayla vurulan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin hayatını kaybetti. Feray Şahin\'in, tabancasıyla oynarken yanlışlıkla ateş almasıyla öldüğünü iddia eden polis memuru  sevgilisi B.A. gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Mezitli İlçesi\'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve tatil için Mersin\'e gelen polis memuru B.A., kız arkadaşı Feray Şahin ile buluştu. İkili bulunduğu evden bir süre sonra silah sesi geldi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede Şahin\'in göğüs kısmında bir kurşun yarası belirlendi. Genç kızın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, gözaltına alınan polis memuru B.A. ifadesinde, kız arkadaşı Feray Şahin\'in tabancasıyla oynadığını, kendisinin de \"Ddur yapma\" dediği sırada ateş aldığını ileri sürdü.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun araştırıldığı bildirildi.

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