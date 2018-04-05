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Üniversiteli Emine tek dersten kalınca okulu uzadı, çekilişte otomobil kazandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emine Büşra Öznur (24), tek dersten kalıp okulu uzayınca memleketi Afyonkarahisar'a gidemedi

05 Nisan 2018 02:29

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emine Büşra Öznur (24), tek dersten kalıp okulu uzayınca memleketi Afyonkarahisar\'a gidemedi. Eskişehir\'de bir alışveriş merkezinin otomobil çekilişine katılan üniversiteli Emine\'ye çekilişte otomobil çıktı.
Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi, müşterileri için otomobil çekilişi düzenledi. Çekilişe 86 bin kişi 530 bin katılım fişi ile katıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişte lüks bir otomobil, ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Emine Büşra Öznur\'a çıktı. Otomobilini AVM yetkililerinden Afyonkarahisar\'dan gelen ailesiyle birlikte teslim alan Emine Büşra Öznur, \"Geçen yıl mezun olmam gerekiyordu. Ancak tek dersten kalınca okulum uzadı. Bu nedenle Eskişehir\'de kaldım. Eskişehir\'de gittiğim alışveriş merkezinde otomobil çekilişe katıldım. Otomobili kazanacağımı hiç beklemiyordum. Çok mutluyum\" diye konuştu.

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