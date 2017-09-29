Üniversiteli Ece, eski haline dönemeyecek

ADANA, (DHA) - ADANA\'da erkek arkadaşı 33 yaşındaki İbrahim Deveci\'nin kamyoneti ile çarptığı iddia edilen ve yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda kalan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik, \'evde bakım hastası\' olarak taburcu edildi. Genç kızın eski haline dönmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, 31 Temmuz\'da erkek arkadaşı olduğu öne sürülen İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı 30 yaşındaki Hüseyin A. yüzünden tartıştı. İddiaya göre Deveci araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik\'i ezip, Hüseyin A.\'ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ece Çelik, bir gözünü kaybedip, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde ameliyat edilen ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi\'nde iki aydır tedavi gören Ece Çelik, \'evde bakım hastası\' olarak taburcu edildi. Tedavisinin evde devam edeceği belirtilen Çelik\'in, küçük hareketlerinin bulunduğu, ancak konuşamadığı ve eski haline dönmesinin mümkün görünmediği, zaman içinde durumunun belli olacağı kaydedildi.

TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan İbrahim Deveci ise önce serbest kaldı, ardından tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemede \'ev hapsi\' kararı verilerek salıverildi. Kendini, \"Ben Ece\'nin sevgilisi değilim. Olay günü birlikteydik, kendisini eve bıraktığımda Ece\'nin gerçek sevgilisi ve arkadaşları gelerek benim başıma silah dayadı. Ece\'yi zorla araçtan indirdi. Ben olayın şokuyla oradan ayrıldım. Ece\'yi kurtarmak için geri döndüm, yalnız elinde silah olan kişileri görünce tekrar kaçmak zorunda kaldım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum, iyilik yaptım, kötülük buldum\" diye savunun Deveci, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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