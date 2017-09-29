T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversiteli Ece, eski haline dönemeyecek

ADANA, (DHA) - ADANA'da erkek arkadaşı 33 yaşındaki İbrahim Deveci'nin kamyoneti ile çarptığı iddia edilen ve yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda kalan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik, 'evde bakım hastası' olarak taburcu edildi

29 Eylül 2017 02:28

ADANA, (DHA) - ADANA\'da erkek arkadaşı 33 yaşındaki İbrahim Deveci\'nin kamyoneti ile çarptığı iddia edilen ve yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda kalan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ece Çelik, \'evde bakım hastası\' olarak taburcu edildi. Genç kızın eski haline dönmesinin mümkün olmadığı belirtildi.
Özel bir televizyon kanalında katıldığı yemek yarışmasında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik, 31 Temmuz\'da erkek arkadaşı olduğu öne sürülen İbrahim Deveci ile eski erkek arkadaşı 30 yaşındaki Hüseyin A. yüzünden tartıştı. İddiaya göre Deveci araçtan indirdiği Ece Çelik ve arkadaşlarının üzerine kamyonetini sürdü. Sevgilisi Ece Çelik\'i ezip, Hüseyin A.\'ya da çarpan İbrahim Deveci, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Ece Çelik, bir gözünü kaybedip, bitkisel hayata girdi, Hüseyin A. ise kazayı hafif atlattı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde ameliyat edilen ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi\'nde iki aydır tedavi gören Ece Çelik, \'evde bakım hastası\' olarak taburcu edildi. Tedavisinin evde devam edeceği belirtilen Çelik\'in, küçük hareketlerinin bulunduğu, ancak konuşamadığı ve eski haline dönmesinin mümkün görünmediği, zaman içinde durumunun belli olacağı kaydedildi.
TUTUKLANMIŞTI
Gözaltına alınan İbrahim Deveci ise önce serbest kaldı, ardından tekrar gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemede \'ev hapsi\' kararı verilerek salıverildi. Kendini, \"Ben Ece\'nin sevgilisi değilim. Olay günü birlikteydik, kendisini eve bıraktığımda Ece\'nin gerçek sevgilisi ve arkadaşları gelerek benim başıma silah dayadı. Ece\'yi zorla araçtan indirdi. Ben olayın şokuyla oradan ayrıldım. Ece\'yi kurtarmak için geri döndüm, yalnız elinde silah olan kişileri görünce tekrar kaçmak zorunda kaldım. Nasıl yaralandığını bilmiyorum, iyilik yaptım, kötülük buldum\" diye savunun Deveci, savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHAADANADeveciEceGençDekorasyon BölümüTemmuzHüseyinSevgilisi EceAğırTıp Fakültesi Balcalı HastanesiBeyin Cerrahisi Anabilim Dalı Yoğun BakımTUTUKLANMIŞTI GözaltınaKendiniOlayBenNasılFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24