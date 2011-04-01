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ÜNİVERSİTELİ CİNAYETİNDE 5 TUTUKLAMA BURSA (A.A)

01 Nisan 2011 20:52

-ÜNİVERSİTELİ CİNAYETİNDE 5 TUTUKLAMA BURSA (A.A) - 01.04.2011 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir göletin kenarında bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Sema Karakoca'nın (23) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Muzaffer Ş, Seyfettin K, Mahfuz C, Niyazi C, Nizam C, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Mahfuz C, Niyazi C, Nizam C'nin kardeş oldukları bildirildi. Gözaltına alınanlardan Ş.Ş ve E.C ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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