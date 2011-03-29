-ÜNİVERSİTELİ CİNAYETİNDE 4 GÖZALTI BURSA (A.A) - 29.03.2011 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir göletin kenarında bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Uludağ Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Sema Karakoca'nın öldürülmesi olayıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Sema Karakoca'nın cesedinin, 1 Mart'ta Ayazma mevkisindeki bir göletin kenarında bulunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı. Uzun süredir araştırmalarını sürdüren jandarma ekiplerinin, cinayete karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.