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ÜNİVERSİTELİ CİNAYETİNDE 4 GÖZALTI BURSA (A.A)

29 Mart 2011 12:29

-ÜNİVERSİTELİ CİNAYETİNDE 4 GÖZALTI BURSA (A.A) - 29.03.2011 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir göletin kenarında bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Uludağ Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Sema Karakoca'nın öldürülmesi olayıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  Sema Karakoca'nın cesedinin, 1 Mart'ta Ayazma mevkisindeki bir göletin kenarında bulunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar önemli ölçüde tamamlandı.  Uzun süredir araştırmalarını sürdüren jandarma ekiplerinin, cinayete karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

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