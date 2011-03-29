-ÜNİVERSİTELİ CİNAYETİNDE 12 GÖZALTI BURSA (A.A) - 29.03.2011 - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bir göletin kenarında bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Uludağ Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Sema Karakoca'nın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltı sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Sema Karakoca'nın cesedinin, 1 Mart'ta Ayazma mevkisindeki bir göletin kenarında bulunmasının ardından İl Jandarma Komutanlığının Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince birlikte yaptığı çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişinin ardından 8 kişinin daha yakalandığı belirtildi. Genç kızın erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu 12 kişinin, güvenlik güçlerinin 6 ayrı eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda güvenlik güçlerinin birçok evde arama yaptığı kaydedildi. Gözaltı sayısının artabileceği, zanlıların sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.