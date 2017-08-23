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Üniversiteli Ceylin 4'üncü kattan ölüme atladı

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde özel bir üniversitede psikoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ceylin Özgür, gece yarısı arkadaşlarıyla kaldığı 4'üncü kattaki evin mutfak penceresinden atlayarak intihar etti

23 Ağustos 2017 17:18

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde özel bir üniversitede psikoloji bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ceylin Özgür, gece yarısı arkadaşlarıyla kaldığı 4\'üncü kattaki evin mutfak penceresinden atlayarak intihar etti. Ceylin Özgür memleketi Manisa\'da toprağa verildi.
Olay, geçen pazartesiyi salıya bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Bornova Özkanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Özel bir üniversitede psikoloji bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Ceylin Özgür, okul arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 4 katlı binanın en üst katındaki evin mutfak camından bilinmeyen nedenle kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine sokağa çıkanlar, genç kızı yerde kanlar içerisinde görünce 112\'ye haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Ceylin Özgür, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ceylin Özgür\'ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tııp Kurumu\'na gönderildi. Özgür\'ün evinde yapılan aramada ise herhangi bir intihar notuna rastlanmadı. Adli Tıp\'tan alınan Ceylin Özgür\'ün cenazesi memleketi Manisa\'da toprağa verilirken, arkadaşları tarafından çok sevilen genç kızın neden intihar ettiği araştırılıyor.

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