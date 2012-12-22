Üniversiteli Barışık'ı ziyaret eden MHP'li vekil 'ülküdaşlardan' özür diledi

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ODTÜ'deki olaylarda başına gaz bombası fişeği isabet ederek ağır yaralanan Barış Barışık'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği için, partililerinden özür diledi!

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yoğun bakımda tutulan Barışık'ı hastanede ziyaret etmesiyle ilgili partililerinden gelen tepkilerin artması üzerine facebook'taki sayfasından şu özrü yayınladı:

"ODTÜ'te yaşanan olaylar neticesinde yaralanan şahsı ziyaret edişim üzerine özellikle dava arkadaşlarımdan haklı tepkiler aldım. Gerçekte bu ziyaretin amacının, Başbakan'ın ziyaretine gösterilen demokratik bir protestoya karşın, polisin kullandığı aşırı güce dikkat çekmek için insani bir ziyaret olduğunun bilinmesini isterim.

Ziyaret ettiğim şahsın, geçtiğimiz hafta A.Ü. Hukuk Fakültesi'nde milliyetçi-ülkücü öğrencilerin tertip ettiği bir konferansı hukuk dışı yöntemlerle sabote edenlerden biri olduğu bilgisine ne yazık ki sahip değildim. Bu eyleme karışmış birini ziyaret etmiş olmamdan dolayı haklı bir rahatsızlık duyan başta üniversiteli ülküdaşlarım olmak üzere tüm ülküdaşlarımdan özür dilerim.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde ülküdaşlarımıza yönelik saldırılar neticesinde yaralanan kardeşlerimizi bugüne dek ziyaret etmeyişimiz ve onların yanında bulunamayışımızı büyük bir eksiklik olarak gördüğümüzü bizzat ifade etmek istiyorum. Bilmenizi isterim ki; Bu günden itibaren üniversitede yaşanan Ülkücü kardeşlerimizin mağduriyetine sebep olan olayların mecliste çok daha fazla takipçisi olacağım. Ülküdaşlarımın haklı tepkilerini saygıyla karşılıyor, hayırlı akşamlar diliyorum."