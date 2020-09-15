Üniversitelerin online eğitim kararı alması üniversite kentlerini felce uğrattı, esnaf zor durumda

Üniversitelerin 2020-2021 eğitim yılının güz döneminde online eğitim kararı alması Anadolu’nun birçok şehrinde esnaf ve işletme sahiplerini felce uğrattı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Teknik Üniversite'nin online eğitim kararı almasıyla iş yapamaz hale gelen esnaf daha da zor durumda kaldı. Kentte 16 bine yakın esnaf bu durumdan dolaylı ya da doğrudan etkilenirken, zora düşen esnaf, kepenk indirme noktasına geldi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, esnaf ve odalarla görüşerek konuyla ilgili bilgi aldı.

CHP'li Çakırözer, “Esnafa ve girişimciye devlet destek vermeli. Çok acil destek paketi açıklanmalı” dedi. Hem salgın hem de vakaların yeniden artmasıyla esnafın iş yapamaz hale geldiğini dile getiren Çakıröz, “Şehrin farklı noktalarında apart, yurt, kafe, lokanta, berber gibi işletmelerin sahipleriyle bir araya geldik, konuştuk. Hepsi gerçekten zor durumda” dedi. Çakırözer, kredi ve vergi ödemelerinin, SSK primleri ve Bağ-Kur ödemelerinin en az bir yıl faizsiz ertelenmesi, borçların uzun vadeli yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Öğrenci kenti olan Eskişehir'de, üniversitelerin örgün eğitim yapmama kararından sonra öğrenciler apartları ve kiraladıkları evleri boşaltmaya çalışıyor. Ancak ev sahipleri ile aralarında kira kontratı bulunan öğrenciler ile mülk sahipleri arasında kriz yaşanıyor. Eskişehir'in 3 üniversitesinde yaklaşık 200 bine yakın öğrenci olduğunu ifade eden Eskişehir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Gazi Çelik, “Koronavirüs nedeniyle yaşananlar Eskişehir ekonomisine bir darbe vurdu. Uzaktan eğitim kararı emlak sektörüne de darbe vurmuş oldu” dedi.