Üniversitelerin 'kendilerine has' türban çözümleri

T24

Öğrenciler umutlu



‘Bu yıl daha rahatız’

‘Derslere giriyoruz’

Türban yasağının uygulandığı üniversiteler

Hakkâri’de tam özgürlük

‘Öğretim üyesi izin verirse hiç sorun yok’

Minibüs çözümü

Siyasetçiler türban sorununun çözümü konusunda gergin tartışmalarını sürdürürken bazı üniversiteler sorunu fiilen çözdü, yasak uygulanmaz oldu. İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’ne türbanlı öğrenciler başlarını açmadan giriyor ve ders dinleyebiliyor. Türkiye’deki üniversitelerin pek çoğunda kampuse türbanlı girilmesi konusunda sorun yok. Radikal gaztesinde yer alan habere göre; Bazı üniversitelerde dersliklerin kapısı da türbana açık. Ancak yasağın devam ettiği üniversitelerde var.İstanbul Üniversitesi’nden Marmara Üniversitesi’ne kadar birçok üniversite bu yıl ilk kez ‘türban’lı öğrencilerine kapılarını açtı. Geçen yıllarda türbanlılar, üniversite kapılarında bulunan kabinlerde ya başlarını açıyor ya da peruk takarak okula girebiliyordu. 2010-2011 eğitim yılındaysa türbanlı öğrenciler çoğu üniversiteye başları örtülü şekilde girebiliyor, dersleri dinleyebiliyor. İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde de kampuse türbanlı öğrenciler alınıyor, derslere girmek konusunda ise farklı uygulamalar bulunuyor. Türkiye genelinde ise genellikle batıdaki diğer kentlerde yasağın devam ettiği doğuda ise türban serbestisinin oluştuğu görülüyor.Eskiden okul bahçesine bile giremeyen türbanlı öğrenciler artık üniversite sınırları içerisinde dolaşabiliyor, derse girebiliyor. Öğrenciler ise bu değişimin devamı konusunda oldukça umutlular... Ancak öğrencilerin çoğu bunun hakkında konuşmanın erken olduğunu dile getiriyor. İsimlerini vererek konuşmada tedirginlik yaşıyorlar.İki yıldır İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuyan bir öğrenci, “Başörtüsü yasağı bölümden bölüme, fakülteden fakülteye hatta rektörden rektöre değişen bir şey. Bu konudaki en katı okul Kocaeli. En rahatı ise Boğaziçi... Geçen sene derslere şapkayla giriyordum. Bu sene bütün derslere başörtülü girebiliyorum. Bu sorunun çözümüyse yasanın ciddi bir şekilde uygulanmasıyla, biraz da herkesin birbirine destek vermesiyle olacak” diye konuşurken, Marmara Üniversitesi Maliye bölümü ikinci sınıf öğrencisi Beyza Göksal ise “Bir anda her şey değişti. Ne oldu da değişti? Geçen sene veliler dahil başörtülü kimse okula giremiyordu. Şimdeyse girebiliyor. Artık eşitlik ilkesi uygulanıyor. Okuldaki diğer öğrencilerin bu konudaki kabullenici davranışları beklediğimden daha fazla. Başörtüsü mevzusu bu kadar büyütülecek, çatışmaya yol açabilecek bir şey değilmiş demek ki” dedi.19 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ikinci sınıf öğrencisi ismini vermek istemezken bu yılki durumu şöyle aktarıyor: “Geçen sene başımızı açmadan kampuste ve kantinde dolaşamıyorduk. Bu seneyse okula rahat girebiliyorum. Artık bir yumuşama var. Uludağ ve Zonguldak Karaelmas Üniversitelerinde de durum böyleymiş.” Yanındaki arkadaşı da kılık kıyafet konusunda bir yönetmelik olacaksa bunun herkese yönelik olmasından yana: “İnsanlar inançlarını özgürce yaşabilecek diyoruz ama biz rahat bir şekilde okuyamıyoruz. Eğer başörtüsü çağdaşlığa, laikliğe aykırıysa o zaman genetik bilimi gibi çağdaş bir bölümde nasıl okuyabiliyoruz. Bir hoca geçen sene başım açık olsa bile neden bunu takıyorsun, bunu köylüler takar diyerek beni kenara çekip uyarmıştı. Ama artık bu konuda daha rahatız.”Aynı bölümden türbanlı bir öğrenci de bu sene daha rahat olduklarının altını çiziyor: “Geçen senenin sonlarında bir arkadaşımız üniversite bahçesinde başörtüsü taktığı için bir güvenlik görevlisi tarafından çok sert bir uyarıya maruz kaldı. Daha iki haftadır okulda olmamıza rağmen üniversite çok rahat. Ben insanlardan sadece saygı bekliyorum. “18 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü 1. sınıf öğrencisi “Kayıt olmaya geldiğimde üst sınıf öğrenciler bize “Bizim annelerimiz kayıt sırasında örtülü oldukları için içeriye alınmamıştı. Siz çok şanşlısınız” demişlerdi. İlk geldiğimde kapıda başımı açarım diye düşünmüştüm. Herkesin kampus içerisinde rahat gezdiğini görünce ben de okul içinde başörtülü gezdim” derken, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Çiğdem Kurt’un anlatımları şöyle: “Önceden kapıdan başörtümle geçemezken artık geçebiliyor ve bütün derslere girebiliyorum. Bu sene rektörümüz değişti ve bu durum yeni rektörle bağlantılı.”Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Dairesi’nden bir öğrenciyse “Bir hocanın haricindeki tüm hocaların derslerine girebiliyorum. O hoca da iki hafta sonra bu konuda bir karar verilecek diyor. Artık demokrasinin geldiğini düşünüyorum” dedi.İzmir ve Malatya’da üniversiteler açılmadığı için buradaki uygulamalar konusunda henüz bir bilgi yok.Türban yasağında sert tavrını koruyan üniversitelerin sayısı serbest olanlardan fazla: Muğla, Uşak, Çanakkale Onsekiz Mart, Antalya Akdeniz, Zonguldak Karaelmas, Karabük, Düzce, Aksaray, Karaman Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Çağ Üniversitesi, Mersin Toros Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. (dha)Hakkâri Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Gaziantep Zirve Üniversitesi, Gaziantep Gazikent Üniversitesi.Türbanın, kampuste serbest, derslerde yasak olduğu üniversiteler halen çoğunluğu oluşturuyor.Adana Çukurova Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Kilis 7 Mart Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Erzurum Atatatürk Üniversites, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik Üniversitesi.Konya Selçuk Üniversitesi: Kampusa giriyorlar. Çünkü kampus içi tramvay ve minibüs hattı var. Ama fakülte girişlerinde çıkarıyorlar.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Türbanlı öğrenciler kampusa girebiliyor. Öğretim üyeleri izin verirse derse türbanla girebiliyorlar.Gaziantep Üniversitesi: Bazı fakültelerde derslere türbanlı girilmesine izin verilirken, bazılarında yasak var.İstanbul’daki İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde derslere türbanlı girilebiliyor. İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi’nde kampusa giriş serbest. Ankara’da ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi’nde de durum aynı. Bilkent’te kampusa giriş serbest. Dersliklere girip girememe konusunda fakültelerin uygulamalarının değişik olduğu kaydediliyor.