T24 - Yurtdışındaki Türk öğrencilerin, Türkiye'deki üniversitelere sınavsız giriş hakkı kaldırıldı.



Geçen yıl yapılan yasa değişikliği ile yabancı uyruklu öğrencilerin Türk üniversitelerinde sınavsız öğrenim görmelerinin önü açılmıştı. Değişiklik ile üniversitelerin belirleyecekleri kriterlere ve YÖK'ün onaylayacağı kontenjan sayısına göre yabancı uyruklu öğrenci alınması sağlanmıştı.



Ancak YÖK, geçtiğimiz günlerde bu uygulamayı sessiz sedasız Türk ve KKTC'li öğrenciler için genişletti. Buna göre, liseyi KKTC dışındaki ülkelerde bitiren Türk ve KKTC'li öğrenciler de sınava girmeden kontenjan dahilinde üniversiteye girebilecekti.



Uygulamanın 2011 yılında başlaması öngörülüyordu.



Ancak eğitim uzmanları, bu durumun Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunuyordu. Çünkü Türkiye'de lise bitiren 1.5 milyon öğrenci yüksek öğretime giriş sınavı için ter döküyor.





