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Üniversitelere ek yerleştirmeler yarın başlıyor

Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları yarın başlayıp 11 Ekim'e kadar yapılabilecek. Süre uzatımına gidilmeyecek.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları yarın başlıyor. Başvurular 11 Ekim'e kadar yapılabilecek. Süre uzatımına gidilmeyecek.
    

Üniversite için şansını yeniden denemek isteyenler, 2010-2011eğitim-öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan veya boşalan kontenjanlara başvurabilecek.


Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini yarından itibaren başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak.


2010-ÖSYS ek yerleştirme kılavuzu ile tercih formuna, ÖSYM'nin  internet adresinden ulaşılabilecek.


Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

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