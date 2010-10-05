Üniversitelere ek yerleştirmeler yarın başlıyor

T24- Üniversitelere ek yerleştirme başvuruları yarın başlıyor. Başvurular 11 Ekim'e kadar yapılabilecek. Süre uzatımına gidilmeyecek.



Üniversite için şansını yeniden denemek isteyenler, 2010-2011eğitim-öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan veya boşalan kontenjanlara başvurabilecek.



Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini yarından itibaren başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak.



2010-ÖSYS ek yerleştirme kılavuzu ile tercih formuna, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.



Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak.



