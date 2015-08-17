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Üniversitelere ek yerleştirme kılavuzunda değişiklik

ÖSYM tarafından, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzunda bazı değişiklikler yapıldı

17 Ağustos 2015 20:06

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 14 Ağustos 2015'de ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzunda yapılan değişikliklere yer verildi.

Buna göre, MEF Üniversitesi’nin hatalı olarak ek kontenjan bildirdiğini belirttiği 207210385 kodlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği yüzde 75 burslu ingilizce programının bir kontenjanı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin hatalı olarak ek kontenjan bildirdiğini belirttiği 107010246 kodlu Meram Tıp Fakültesi’nin bir kontenjanı, ilgili üniversitelerin talebi doğrultusunda Tablo-4’ten çıkarıldı. 

 

Tablo-4 yeni haliyle ÖSYM'nin internet sitesinde

 

Tablo-4, yeni haliyle ÖSYM’nin internet adresinden yayımlandı. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebilecekler. Adayların tercihlerini yaparken, kılavuzda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekiyor.

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