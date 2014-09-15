Üniversitelere ek yerleştirme 18 Eylül'de başlıyor

Üniversitelere yapılacak ek yerleştirmeler için tercihlerin 18 Eylül'de alınmaya başlanacağı, 25 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2014-2015 öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan ve yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan yükseköğretim programlarının kontenjanlarına, 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre Merkez tarafından ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2014-ÖSYS ek yerleştirme tercihlerini, 18-25 Eylül"de internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak. Başvuru merkezlerinden veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden tercih işlemi yapılmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacak. Postayla ÖSYM’ye gönderilen veya elden verilmek istenen tercih formları işleme alınmayacak.

Ek yerleştirme kurallarına ilişkin bilgiler, 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak. Adaylar, 2014-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu'na 18 Eylül’den itibaren ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.



Ek yerleştirme işlemleri, 2014 ÖSYS Kılavuzu, 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2014-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre yapılacak.