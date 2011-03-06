Üniversitelere dönmek için yarın son gün

T24 -

Özcan, yayınladığı mesajlarda, yeni yapılan yasal düzenlemelerle daha önce çeşitli sebeplerden eğitimle ilişiği kesilenler için yeniden okullarına dönme imkanı doğduğunu hatırlatarak, bu kapsamda, eğitim-öğretim yılının bahar döneminden itibaren üniversiteye başlamak isteyen öğrencilerin yarına kadar ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları gerektiğini ifade etti.

YÖK Başkanı Özcan, bu konuda üniversitelere yazı gönderdiğini, üniversitelerin öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için bütün imkanları seferber ettiğini belirten Özcan, bu bahar dönemi dışında üniversitelerine geri dönecek öğrencilerin de 24 temmuz 2011'e kadar başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.





