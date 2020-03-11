Üniversitelerden Koronavirüs önlemleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün (10 Mart) gece yarısı Türkiye'de ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından üniversiteler de harekete geçti. Kadir Has Üniversitesi tatil edilirken, Bahçeşehir ve MEF Üniversitesi online eğitime geçileceğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesinde de bahar tatili erkene çekilerek bütün etkinlikler iptal edildi.

YÖK Başkanlığı, 207 üniversite rektörünü Koronavirüs'le ilgili üniversitelerin durumunu değerlendirmek için bu akşam saat 18:00'de Ankara'ya acil toplantıya çağırdı. Üniversitelerin tamamında ne yapılacağı akşam saatlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç ve 207 üniversite rektörünün ortak kararıyla kesinleşecek. YÖK'ün kararı beklenirken üniversiteler kendi bünyelerinde önlem almaya başladılar.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, tespit edilen ilk vakanın ardından eğitime ara verdiğini duyurdu. Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, Koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Bahçeşehir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi, eğitimin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm dersleri online olarak devam ettirmeye karar verdiklerini açıkladı. Bahçeşehir Kolejleri'nde de eğitim online olarak devam edecek.

MEF Üniversitesi

MEF Üniversitesi, İngilizce hazırlık sınıflarının 12-13 Mart tarihinden itibaren online eğitime başlayacağını duyurdu. Hazırlık dışındaki sınıflar için 12-13 Mart tarihleri tatil edildi. 16-20 Mart arasında ise bütün üniversite online canlı eğitime geçecek.

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi, akademik takvimde 20-26 Nisan arasında planlanan Bahar Tatili'ni Koronavirüs önlemi gerekçesiyle 16 Mart -29 Mart tarihleri arasına çektiğini açıkladı. Üniversitede 12 Mart'tan 30 Nisan'a kadar gerçekleştirilecek bütün etkinlikler de salgın tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Nişantaşı Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi Senatosu da Koronavirüs'e karşı alınan ve alınacak tedbirleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda olası bir örgün öğretime ara verilmesi halinde nasıl bir yol izleneceği ve Dünya Sağlı Örgütü (WHO) ile Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları kapsamında alınan fiziksel önlemler konuşuldu. Ayrıca üniversite rektörü online eğitime geçmek için altyapılarının yeterli olduğunu belirtti.