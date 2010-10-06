Üniversitelerdeki özgürlük sadece türbana mı?

T24 - İstanbul Haber Servisi - İstanbul Üniversitesi (İÜ), yeni öğretim yılının ilk iki haftasında 11 öğrenciyi bir hafta ile 2 dönem arasında değişen sürelerle cezalandırdı. Hak ve özgürlükleri yalnızca din ekseninde ele alan YÖK, pankart açan, öğrenim harcını protesto eden öğrencileri ise okuldan uzaklaştırıyor.





Türbana var düşünceye yok

Hak ve özgürlükleri yalnızca din ekseninde ele alan YÖK, pankart açan, öğrenim harcını protesto eden öğrencileri ise okuldan uzaklaştırıyor. Yalnızca yeni öğretim yılının ilk haftasında 11 kişi uzaklaştırıldı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre;



YÖK türbanlı öğrencilerin derse girmesine dolaylı yoldan vize verirken, yükseköğretim kurumlarında derslere ya da yerleşkeye türbanlı girilmesinin hiçbir yasal dayanağı bulunmuyor. YÖK’ün yazısı yasal dayanağı bulunmayan bir eylemi meşrulaştırırken Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) YÖK’ün söz konusu yazısını iptali için yargıya taşımaya hazırlanıyor.



İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) türbanla derse gelen bir öğrencinin şikâyeti üzerine türbana vize veren yazıyı hazırlayan YÖK, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’nın soruşturma, yetki ve cezaları düzenleyen 54. maddesini dayanak olarak gösteriyor. Madde yükseköğretim kurumlarında öğrencilere verilecek cezaları düzenlemesine karşın YÖK, söz konusu maddeyi türbana serbestlik verilmesi için yorumladı. Anayasa Mahkemesi, 22 Ekim 2008 tarihli türban kararında üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasının “dini siyasete alet etmesi” ve içerik yönünden de “başkalarının haklarını ihlal” ve “kamu düzeninin bozulmasına” yol açması nedeniyle “laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu”na hükmetmişti. Yazı Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararına da aykırılık taşıyor.



Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİDER) Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, Mart 2010’da öğretim üyelerinin türbanla derse giren öğrenciler hakkında tutanak tutarak dekanlığa ve rektörlüğe ilettiklerini belirterek “Bu öğrencilerin durumu hakkındaki tutanak dekanlığa ve rektörlüğe bildirildi. YÖK’e sormak lazım: Tutanakları ne yaptınız” dedi. Yeşildere şunları dile getirdi: “Bugün İÜ’de pankart açtıkları veya öğrenim harcını protesto ettikleri için soruşturma açılıp üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler var. Özgürlük yalnızca türbana özgürlük olarak algılanıyor?”





54 öğrenciye toplam 14 yıl 9 ay uzaklaştırma



İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet döneminde de 54 öğrenciye toplam 14 yıl 9 ay uzaklaştırma cezası verildi. İÜ öğrencilerinden Ali Coşkun, “Üniversite kapılarını öğrencilerine kapatarak, eğitim hakkımız gasp ediliyor. Okulumuzda fakülte arası geçiş yasağı da var. Başka hiçbir üniversitede bu uygulama yoktur” dedi. İÜ yeni eğitim ve öğretim yılına uzaklaştırma cezaları ile girdi. Eğitim döneminin başladığı 2 hafta içinde 11 öğrenciye bir hafta ile 2 dönem arasında değişen okuldan uzaklaştırma cezaları verildi. Öğrencilerin artık neredeyse alıştığı bu cezaların gerekçeleri de hiç değişmiyor: “İzinsiz afiş ve pankart asmak, müzik dinletisi düzenlemek...” Üniversiteden 5 yıl uzaklaştırma alan ve mahkeme kararı ile okula dönen İÜ Hukuk Fakültesi Öğrencisi Coşkun, şimdi de 1 yıl uzaklaştırma cezası aldığını söyledi. AKP karşıtı eylemlere katılan öğrencilere uzun süreli uzaklaştırma cezaları verildiğini savunan Coşkun şunları söyledi:



“Üniversitemizde düşünce özgürlüğümüz engelleniyor. Ceza almamızın nedeni, aslında astığımız afişte, attığımız sloganda gizlidir. Paralı eğitime, gericiliğe, faşizme, YÖK ve AKP’ye karşı muhalefet etmemiz, ceza almamız için yeterli bir nedendir.”



İÜ’de öğrencilere verilen disiplin ve uzaklaştırma cezalarının bazılarının gerekçeleri özetle şöyle: “18 Nisan’da gerçekleşen ‘Gençlik AKP’yi Taksim’de uyarıyor’ mitingine çağrı yapmak, TEKEL direnişi ile ilgili bildiri dağıtmak, İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’i protesto etmek.”







