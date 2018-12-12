Üniversitelerde yurt sorunu: 100 bin öğrenci açıkta!

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla ilgili olarak Meclis'te soru önergesi verdi. Önergeyi yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde başvuru yapan 403 bin 276 öğrencinin 304 bin 444’ünün yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

304 bin öğrenci yerleşti

Bakan Kasapoğlu, 2014-2015 öğretim döneminde başvuran 417 bin 701 öğrencinin 277 bin 280’inin, 2017-2018 döneminde ise 412 bin 637 öğrencinin 373 bin 747’sinin KYK’ye bağlı yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. 2018-2019 döneminde ise başvuru yapan 403 bin 276 öğrencinin 304 bin 444’ünün yerleştirildiğini aktaran Kasapoğlu, yerleştirme işlemlerinin yedek sırasına göre yılsonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Kapasite artacak

Kasapoğlu, değişen şartlar göz önünde bulundurularak yükseköğretim öğrencilerinin yurt ihtiyaçlarını hızla gidermek, mevcut yurt taleplerini karşılamak için yurt yatırımları yapıldığını belirterek, ön protokolle kiralama yoluyla da yatırımlara devam edildiğini belirtti. Yatırım ve kiralama programı dahilinde 2021 yılında yurt kapasitesinin 883 bin 553’e ulaşacağını söyleyen Kasapoğlu, “Yatırım programında 159 bin 350 kapasiteli 182 adet yurt projesi bulunmaktadır. Halen özel sektör tarafından 56 bin 791 kapasiteli 27 adet yurt inşaatı yapımına ve Bakanlığımız standartlarına uygun binaların kiralanmasına da devam edilmektedir” dedi.



Sümer'in yönetmelikte yer alan zorunlu durumlarla iligli sorusuna Kasapoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Türk Uyruklu öğrencilerin yurtlara "öncelikli" olarak yerleştirildiğini de açıkladı. Kasapoğlu, CHP’li vekilin bazı sivil toplum örgütlerine devredilen öğrenci yurtlarıyla ilgili olarak sorduğu soruya; taşınmazların, vergi muafiyeti tanınan dernek ve vakıflara devredilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirildiği gerekçesiyle yanıt vermedi.