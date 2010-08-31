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Ekonomi

''ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜYOR'' ANTALYA (A.A)

31 Ağustos 2010 14:16

-''ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜYOR'' ANTALYA (A.A) - 31.08.2010 - Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) Genel Başkanı Ali Ekber Çakar, üniversitelerde mühendislik eğitimi kalitesinin düştüğünü bildirdi. MMO Antalya Şubesini ziyaret eden Ali Ekber Çakar, yaptığı açıklamada, üniversitelerde mühendislik eğitim kalitesinin her geçen yıl düştüğünü belirterek, şunları kaydetti: ''Her ilde bir üniversite kuruluyor. Sektörel kümelenme yapılmadan mühendislik fakülteleri açılıyor. Bir bölgede hangi alanda ağırlıklı olarak mühendise ihtiyacı duyulduğu araştırılmadan fakülte binaları dikiliyor. Sektörel anlamda uygunluğu değerlendirilerek birimler açılmalıdır. Üniversitelerin altyapısı hazırlanmadan, laboratuvarlar kurulmadan, öğretim kadrosu olmadan mühendislik fakültesi kuruluyor. Bir çok ilde üniversitelerde eğitim okutmanlarla yapılıyor. Fiziki yapı ve laboratuvar olmadan, profesör, doçent olmadan nasıl eğitim verilecek? Bir çok üniversitede eğitim ve öğretime uygun olmayan koşullarda, barakalarda eğitim yapılıyor.'' Eğitim kalitesinin düşmesi nedeniyle mühendislik hizmetlerinin daraldığını ifade eden Çakar, mühendislerin iş yapamaz duruma geldiğini kaydetti. Türkiye'de mühendisler arasında işsizlik oranının arttığına dikkati çeken Çakar, şöyle devam etti: ''Makine mühendisleri arasında işsizlik oranı yüzde 10, tüm mühendislerin işsizlik oranı ise yüzde 25 civarında bulunuyor. Lise açar gibi endüstri mühendisliği bölümleri açılıyor. Sektörde iş güvencesi yok. Özellikle organize sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerinde mühendisler, günlük çalışma süresinin çok üzerinde çalıştırılıyor. Ücretler ise çok düşük. Ülkemizde mühendislik mesleğinin durumu içler acısı.''

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